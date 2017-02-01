前猩猩王欲回歸王位 遭昔日跟班虐殺食屍
2017-02-01 13:00
西非塞內加爾一個黑猩猩前領袖遭到舊部下殘殺分屍，場面相當悲慘。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕塞內加爾的草原生活是殘酷的，尤其是在爭奪主導權的黑猩猩。外國學者研究15年的西非塞內加爾的靈長類動物生態，揭發黑猩猩族群的內部鬥爭，一個黑猩猩前領袖遭到舊部下殘殺分屍，場面相當悲慘。
綜合媒體報導，研究團隊上週於《靈長類動物國際期刊》發表研究表示，被稱作「暴君」的黑猩猩族群前領袖福杜科（Foudouko），遭到同類以石頭、樹枝攻擊致死，福杜科的屍體躺在地上時，同類還繼續蹂躪、撕咬，甚至吞食牠身上的肉。
領導團隊研究的美國愛荷華州立大學學者普魯茲（Jill Pruetz）表示，此種情況令人震驚，雖然黑猩猩攻擊其他族群的同類很常見，但是暴力殘殺、啃咬同族的情況卻近乎前所未聞。「吃得最多的是一名雌性，牠是兩隻最高級別雄性的母親，而牠的兒子是唯一未參與攻擊的。」
普魯茲解釋，13年前福杜科是黑猩猩族群的領袖，可說是一名「暴君」，馬馬杜（Mamadou）則在族群中居於第2位。後來馬馬杜因受傷被驅逐出族群幾週，回來時第2位已不保，被分配在更低階的位置。普魯茲說，後來福杜科被更加強壯的猩猩打敗，過著社會邊緣的生活，直到5年後才回到族群中，此時領袖已變成馬馬杜的兄弟大衛。福杜科想要奪回領袖地位，才會被殺死。
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