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荒淫無度！ 中國在押高官達8成患性病...

習近平近來整肅貪污，抓了不少高官，媒體報導，被抓的高官幾乎高達8成都患有性病。（圖取自the Williams Institute）

2017-02-01  12:45

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平近來整肅貪污，抓了不少高官，媒體報導，被抓的高官幾乎高達8成都患有性病，其中包含被抓的郭伯雄、令計劃、薄熙來、周永康等。

《大紀元》報導，最近3年被判刑的地廳、省部級高官大約有1470人，其中至少有1200人患有性病接受治療。

報導指出，周永康、薄熙來、令計劃、郭伯雄等高官都有包養情婦，荒淫無度，都有不同程度的性病。外傳被周永康玩弄過的女性超過400多人，過去也傳出在2005年周被檢查出有性病。

前政治局委員、重慶市委書記薄熙來曾被當局指「與多名女性發生或保持不正當的性關係」，不少女星、央視主持人與模特兒都在其中，與他有染的女性高達上百名。

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