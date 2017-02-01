遭IS包圍 英志願兵不願被俘虜開槍自盡

拉克志願赴敘利亞打擊IS，最後因不願被俘虜開槍自盡。（圖片擷取自網路）

2017-02-01 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名志願兵在敘利亞參與打擊伊斯蘭國（IS）的行動時，因不願被活捉成為俘虜，在最後關頭選擇開槍自盡。

根據《BBC》報導，年僅20歲的拉克（Ryan Lock）在去年12月21日，在IS位於敘利亞的據點城市拉卡的戰鬥中身亡。

拉克是志願參加庫德武裝部隊的英國人，「人民保護部隊」（YPG）向《BBC》表示，檢查拉克的屍體後發現，槍枝是在與下巴接觸時擊發，因此判定是自殺。

報導中指出，當時有5名戰士在村莊中遭到IS包圍，且在被殺害之前有劇烈反抗。事後在調查屍體的過程中才發現，拉克為了不被IS俘虜開槍自盡。