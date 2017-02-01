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南韓也不滿日本APA？亞冬運代表團要求換飯店

札幌APA飯店被選為亞冬運選手村。（美聯社）

2017-02-01  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店APA因在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，不但遭中國全面抵制，也引來南韓的不滿。現在有消息指出，南韓亞冬運代表團發函日本，要求更換預定下榻的APA飯店。

根據《韓聯社》報導，即將在今年2月中於日本札幌舉辦的亞洲冬季運動會，APA正好被選定為選手村。南韓體育會在今日表示，他們日前已向日方發送公文，要求更換預定入住的APA飯店，目前還在等候回應。

南韓體育會強調，這樣的決定是為了讓選手能夠專心備戰。而日本也正在替中國代表團找尋新的下榻飯店。

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