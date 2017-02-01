川普提名格薩奇出任大法官 美最高法院或轉保守

川普提名49歲的保守派法官格薩奇（右）出任美國最高法院大法官。（法新社）

2017-02-01 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在美東時間週二晚上8點（台灣時間今上午9點）正式提名保守派法官格薩奇（Neil Gorsuch）為美國最高法院大法官，以填補史卡利亞（Antonin Scalia）去世而產生的大法官空缺。

綜合美國媒體報導，川普在晚上8點的黃金時段，在白宮高調直播宣布他正式提名格薩奇為美國最高法院大法官，現年49歲的格薩奇是保守派法官，他從2006年開始就擔任美國聯邦第十巡迴上訴法庭法官至今，曾在2名最高法院大法官的底下服務，川普稱讚他擁有「有傑出的法律技能，聰明的頭腦，優秀的紀律，並獲得了兩黨支持」。

去年2月逝世的史卡利亞，在1986年獲當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）提名出任最高法院大法官，成為首位義大利裔美國大法官，也是任職最長久的美國最高法院大法官；他過世後，歐巴馬所提名的自由派法官人選被共和黨所掌控參議院反對，大法官席次懸缺近1年後，才由新任美國總統川普提名。

由於格薩奇的多項主張與史卡利亞相似，他被認為可以繼承已故的史卡利亞的保守派作風，目前美國最高法院大法官保守派與自由派各占4人，導致許多法案陷入僵持，無法順利審理，川普提名保守派大法官進最高法院，讓保守派大法官達到5人，歐巴馬的政策將陷入被推翻的危機。

不過這項大法官任命案還須經過聯邦參議院批准才能通過，川普雖然在記者會中呼籲：「我希望民主黨人和共和黨人能為了國家的利益凝聚在一起」，但共和黨已提出警告民主黨將杯葛川普所提名的人選。