福島核災近6年 疑似爐心熔毀的核殘渣首度曝光
2017-02-01 11:05
日本東京電力公司30日表示，在其中一個反應爐底下發現有很多不明黑色沉積物，疑似為爐心熔毀後的核燃料殘渣。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電廠事故在311大地震時受到海嘯侵襲，而發生反應爐爐心熔毀事件，日本東京電力公司30日表示，在其中一個反應爐底下發現有很多不明黑色沉積物，疑似為爐心熔毀後的核燃料殘渣。
綜合日本媒體報導，日本東京電力公司在30日公布了一個最新影像，他們利用前端裝有遙控攝影器材的細管設備進入爐心熔毀的2號反應爐中，發現裡頭安全殼內部已面目全非，顯示爐心熔毀的劇烈程度，而影片也拍到反應爐壓力容器下方有很多黑色的不明堆積物，疑似是反應爐爐心熔毀後從破損的壓力容器底部洩漏的核殘渣，這是核災距今近6年來，首次發現疑似核燃料殘渣痕跡。
日本東京電力公司表示，目前尚未確定不明堆積物是否就是核殘渣，公司計劃將於2月使用能夠測量輻射值等數據的小型機器人進入反應爐中進行詳細調查。
2011年311東日本大地震後，海嘯摧毀了福島第一核電廠的緊急發電機室，令冷卻系統停止運作，核反應爐開始過熱，導致1至3號反應爐相繼發生了爐心熔毀事故，東京電力公司迄今未能掌握爐心熔毀後的核燃料殘渣位置，此次發現被認為是處理福島核災後續報廢相關工作的一個進展。
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