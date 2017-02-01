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強國人在風景區搶票 宛如上演《屍速列車》

中國雲南玉龍雪山景區在昨日大年初四，出現了瘋狂搶票的場景。（圖擷自YouTube）

2017-02-01  08:50

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都會趁著年假期間好好出外旅遊放鬆身心，但想在中國的風景區買到門票似乎讓人的神經更加緊繃，雲南玉龍雪山景區昨日大年初四就出現了瘋狂搶票的場景，遊客們竟從緩緩升起的鐵捲門下直接爬進售票區，看起來簡直就是一群喪屍在追逐獵物，也被笑稱完美複製了爆紅電影《屍速列車》。

從這部YouTube上的影片可以看到，在鐵捲門只是上升一點點露出縫隙時，就有一堆手在下面不斷伸進來，等到鐵捲門再上升一些，遊客們都等不及了，紛紛用爬行的方式搶進售票區，直到鐵捲門升高到人可以直接通過的高度，這群中國民眾才恢復了平常走路的姿勢。

但這似乎對買票的秩序毫無幫助，因為接著遊客就互相推擠，有人不小心往後跌了一下，就被後面的民眾推著往前走，更有許多人是被擠到撞上柵欄，但似乎絲毫不感到疼痛，繼續往前猛擠，就是要買到風景區的票券。

相關影片請見：

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  • 中國民眾紛紛搶著要進去售票區。（圖擷自YouTube）

    中國民眾紛紛搶著要進去售票區。（圖擷自YouTube）

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