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美軍事行動誤殺8歲女孩 祖父悲訴：她中彈受苦兩小時

年僅8歲的納瓦爾在美阿聯軍的攻擊行動中喪生。（圖片擷取自網路）

2017-02-01  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在近日執行上任後首起軍事行動，但過程中誤殺了前開打組織分部領導人奧拉基（Anwar al Awlaki）的8歲女兒，加上美軍也有士兵陣亡，有美軍官員直言「一切都錯了。」

美國與阿聯酋聯合軍隊襲擊葉門開打組織，除了奧拉基的8歲女兒納瓦爾（Nawar Anwar Al-Awlaki），大約還有30名平民在過程中喪生。

納瓦爾的祖父向《路透》表示，她的孫女被子彈射中頸部，受苦2個小時後才死亡。「為什麼要殺害孩子？這就是美國的新政府，這是多麼重大的罪刑，令人感到悲哀。」

奧拉基是在美國出生的開打組織葉門分部首領，曾主導對美國進行恐怖攻擊，他在2011年美軍一次無人機攻擊行動中遭到殺害。

此次的軍事行動還造成美國海豹部隊三級軍士長歐文斯（Ryan Owens） 陣亡，另有三名美軍受傷，但也擊殺了14名開打戰士。一名美軍資深官員向《NBC》表示，川普的首次軍事行動「幾乎一切都錯了。」

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  • 川普近日執行上任後首起軍事行動，襲擊葉門開打組織。（法新社）

    川普近日執行上任後首起軍事行動，襲擊葉門開打組織。（法新社）

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