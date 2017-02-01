| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
張忠謀無大礙 台積電：董事長下週會上班 柴山群猴爭搶背包 1女摔落10公尺斷崖腿骨折
 首頁 > 國際

認同川普移民禁令 法國右派總統候選人稱上台後會仿效

法國「民族陣線」黨魁瑪琳勒班表示，她認同川普的伊斯蘭移民禁令，更說未來她當選總統後也會仿效實施。（歐新社）

2017-02-01  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週簽署禁止伊斯蘭國家移民的行政命令，引發各界強烈批評，有外媒報導指出，角逐今年法國總統大位的「民族陣線」（Front national）黨魁瑪琳勒班（Marine Le Pen）表示，她認同川普的這項政策，更說未來她當選總統後，也會仿效川普向伊斯蘭教徒發佈入境禁令。

綜合外媒報導，法國「民族陣線」一名高級助理貝理奧斯（Steeve Briois）引述瑪琳勒班的看法指出，她認同川普的伊斯蘭禁令政策，因為川普確實有權力以非常手段保護國民，雖然這個禁令造成各界的抗議，但這是無可避免的事情。他還說到，瑪琳勒班一旦當選總統，一定會仿傚川普向伊斯蘭教徒發佈的移民禁令。

意圖角逐法國總統大位的瑪琳勒班被各界視為熱門人選，加上近來法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍（Francois Fillon）陷入妻子挪用公款醜聞，瑪琳勒班很可能代表右派政黨聯盟贏得第一階段總統選舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Marine Le Pen 伊斯蘭 右派 川普 民族陣線 法國 穆斯林
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：認同川普移民禁令 法國右派總統候選人稱上台後會仿效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.