認同川普移民禁令 法國右派總統候選人稱上台後會仿效

法國「民族陣線」黨魁瑪琳勒班表示，她認同川普的伊斯蘭移民禁令，更說未來她當選總統後也會仿效實施。（歐新社）

2017-02-01 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週簽署禁止伊斯蘭國家移民的行政命令，引發各界強烈批評，有外媒報導指出，角逐今年法國總統大位的「民族陣線」（Front national）黨魁瑪琳勒班（Marine Le Pen）表示，她認同川普的這項政策，更說未來她當選總統後，也會仿效川普向伊斯蘭教徒發佈入境禁令。

綜合外媒報導，法國「民族陣線」一名高級助理貝理奧斯（Steeve Briois）引述瑪琳勒班的看法指出，她認同川普的伊斯蘭禁令政策，因為川普確實有權力以非常手段保護國民，雖然這個禁令造成各界的抗議，但這是無可避免的事情。他還說到，瑪琳勒班一旦當選總統，一定會仿傚川普向伊斯蘭教徒發佈的移民禁令。

意圖角逐法國總統大位的瑪琳勒班被各界視為熱門人選，加上近來法國右派共和黨總統候選人、前總理費雍（Francois Fillon）陷入妻子挪用公款醜聞，瑪琳勒班很可能代表右派政黨聯盟贏得第一階段總統選舉。