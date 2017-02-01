外國遊客伴手禮 日本推國際快捷寄回家

2017-02-01 05:00

〔中央社〕共同社今天凌晨報導，外國遊客把伴手禮寄回家的實證試驗昨天在東京都內啟動，在日本購買的特產和禮品等可通過便利商店和百貨店的國際快捷（EMS）直接寄回自己家中。

此舉旨在迎接2020年東京奧運會和殘奧會，緩解機場行李櫃檯因外國遊客而擁擠以及提高便利程度。試驗由國土交通省關東運輸局與民間企業共同實施。

在參與試驗的全家便利商店新宿靖國通店和三越百貨銀座店，店內設有專門的受理櫃檯。能說英語及中文的物流公司職員負責進行行李的受理、打包以及準備通過海關所需文件。收件及發貨將由日本郵便公司進行，可在兩至九天左右送至120個以上國家和地區。

全家方面將在3月底前設置櫃檯，分析結果並商討今後的應對措施。三越百貨銀座店將全年受理。