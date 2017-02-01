安倍會川普 擬再次確認美對日防衛義務

2017-02-01 03:44

〔中央社〕共同社報導，日本首相安倍晉三今天在參院預算委員會會議上表示，下月10日在美國與總統川普舉行首腦會談時，將再次確認規定美國對日防衛義務的「日美安保條約」第5條的有效性。

此舉是考慮到其適用於釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島，中國大陸稱釣魚島）。

安倍就川普就任總統指出：「世界形勢的可預見性正在降低。在安保環境日漸嚴峻的亞太地區，存在著如果日美同盟有所動搖情況會很糟糕的不安。」

此外安倍還表示：「安保條約第5條極其重要。希望通過這次會談，再次確認並向世界展示出當發生突發事態時美軍前來支援、共同應對的基本方針不會改變。」

他同時表示「亞太地區需要美國的存在」，擬確認駐日美軍維持在前方的運用，凸顯在整個國際社會中美國所扮演角色的重要性。

安倍還表示，考慮在首腦會談中介紹日本企業對美國經濟的貢獻，稱「將在應當反駁的地方進行反駁」。作為日企對美國的貢獻，他強調：「僅汽車行業就創造了100萬以上的就業機會。將切實說明雙方獲益的情況。」