民粹與獨裁 全球民主威脅增
〔中央社〕自由之家今天警示，民粹主義與民族主義這兩股力量，去年在民主國家也大有斬獲；而個別國家與領導者僅追求自身狹隘利益，也讓國際秩序危險漸增。
自由之家2017年度報告名為「民粹與獨裁：全球民主的雙重威脅」，報告說，全球自由程度連續第11年呈現下降趨勢，尤其警示民粹主義與民族主義這兩股政治力量的發展，去年在「民主國家」也大有斬獲。
報告提醒，這些發展趨勢顯示，過去25年根植於民主原則、人權及法治的國際秩序危險漸增，個別領導人和國家追求自身的狹隘利益，將不再展現有效克制，也不再關注全球和平、自由與繁榮的共享利益。
儘管美國仍名列「自由國家」，但總得分卻從去年的90分降至89分。
報告指出，美國總統川普在去年的大選中失去普選票的多數支持，但他因美國的選舉制度、贏得選舉人票多數，而美國選舉的激烈競爭，也反映美國的政治對立加深，這不只是政黨間的「路線之爭」，更是種族、性別、城鄉區域與教育背景的兩極分化。
報告認為，川普最終能勝出，是在關鍵州贏得白人工人階級選民青睞，才擊敗更依靠有大學教育程度的白人選民及少數族裔選民的前國務卿希拉蕊．柯林頓。
自由之家表示，美國仍是世界移民的首選，而美國在融合所有背景的新移民上大有成就，但近年來，美國的民主制度遭侵蝕，這反映在立法上僵局、司法體系的功能障礙及財富和經濟機會日漸擴大的差距。
中國則再度名列「不自由國家」。
自由之家指出，中國的自由程度持續惡化，尤其在網路世界私人與公眾的討論，因加強網路安全管理而引發寒蟬效應；中國去年頒布「境外非政府組織境內活動管理法」，加強網路監控，並對人權律師、部落客、草根運動者及教徒判處重刑，都顯示中國自由程度的惡化。
報告批評，中國共產黨近年來加強對媒體、宗教團體及公民社會組織的控制，重新推動「黨的至高無上」與一致的意識形態，破壞法治改革，也削弱公民與政治權利。
報告認為，大陸國家主席習近平鞏固個人權力的程度，是中國數十年來沒有過的情況，面對中國經濟放緩，他持續培養民族主義情緒、包括仇視的反西方修辭，以作為他維持合法統治的支柱，中國剛萌芽的公民社會與人權運動，在多年壓制中掙扎。
香港的自由程度也呈惡化趨勢，名列「部分自由」，自由之家提到去年香港書商「被失蹤」的案例，且新聞與學術自由萎縮，而北京片面解釋「基本法」，讓支持民主與獨立的立法會議員失去資格。
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標題：民粹與獨裁 全球民主威脅增
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