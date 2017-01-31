| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國「逃票攻略」盛行 為「翻牆」無所不用其極

2017-01-31  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波雅戈爾動物園29日發生一起悲劇，有遊客為「逃票」而翻牆進入園內，不幸遭老虎咬死。有媒體指出，網站上其實流傳不少中國景點的「翻牆攻略」，仔細教導遊客如何逃票入場。

綜合媒體報導，在中國要如何於收費景點逃票，成為遊客「必備功課」之一。而自寧波動物園發生老虎咬死人事件後，就有中國網友找出流傳在網上的「逃票攻略」，像是「翻山越嶺法」、「逆流而上法」、「渾水摸魚法」等各種逃避付費入園的攻略。

據指出，其實早在2006年，中國就曾發生有遊客為逃票而翻牆入園的事件，當時一名飼養員剛好將園區獅子放出籠外，卻驚見有幾名遊客正翻牆而入，讓她趕緊丟出活雞，成功誘導、將獅子趕回籠中，及時避免悲劇的發生。

而這些五花八門的逃票攻略，大多出自於前人的經驗，有網友甚至還將攻略劃分等級，像是需要運氣及勇氣的「全逃（完美逃票）」、花小錢走小徑的「下逃（下等逃票）」等，為「翻牆」而無所不用其極。

廣告
  • 園區監視器拍到這起悲劇，死者與友人翻牆的畫面。（圖片擷取自網路）

    園區監視器拍到這起悲劇，死者與友人翻牆的畫面。（圖片擷取自網路）

  • 媒體指出，網站上其實流傳不少中國景點的「翻牆攻略」，仔細教導遊客如何逃票入場。（圖片擷取自網路）

    媒體指出，網站上其實流傳不少中國景點的「翻牆攻略」，仔細教導遊客如何逃票入場。（圖片擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 動物園 攻略 老虎
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：中國「逃票攻略」盛行 為「翻牆」無所不用其極


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.