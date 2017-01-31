中國「逃票攻略」盛行 為「翻牆」無所不用其極
2017-01-31 21:12
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波雅戈爾動物園29日發生一起悲劇，有遊客為「逃票」而翻牆進入園內，不幸遭老虎咬死。有媒體指出，網站上其實流傳不少中國景點的「翻牆攻略」，仔細教導遊客如何逃票入場。
綜合媒體報導，在中國要如何於收費景點逃票，成為遊客「必備功課」之一。而自寧波動物園發生老虎咬死人事件後，就有中國網友找出流傳在網上的「逃票攻略」，像是「翻山越嶺法」、「逆流而上法」、「渾水摸魚法」等各種逃避付費入園的攻略。
據指出，其實早在2006年，中國就曾發生有遊客為逃票而翻牆入園的事件，當時一名飼養員剛好將園區獅子放出籠外，卻驚見有幾名遊客正翻牆而入，讓她趕緊丟出活雞，成功誘導、將獅子趕回籠中，及時避免悲劇的發生。
而這些五花八門的逃票攻略，大多出自於前人的經驗，有網友甚至還將攻略劃分等級，像是需要運氣及勇氣的「全逃（完美逃票）」、花小錢走小徑的「下逃（下等逃票）」等，為「翻牆」而無所不用其極。
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