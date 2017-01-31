德婦人帶電子擠乳器登機 竟被要求現場擠奶
2017-01-31 19:50
伯斯覺得自己受到污辱。（圖擷自BBC）
〔即時新聞／綜合報導〕德國一名33歲婦人伯斯（Gayathiri Bose）日前在法蘭克福機場帶電子擠乳器登機，沒想到在檢查行李時被攔下，安檢人員竟要求她當場擠奶，以證明自己有小孩。
《BBC》報導，全歐洲已陷入恐攻陰霾，機場海關只能繃緊神經。上週四伯斯獨自從法蘭克福搭機前往新加坡，她攜帶電子擠乳器因而被攔下，安檢人員要求她證明能夠擠奶，讓她感覺自己受辱。
法蘭克福機場航警認為，伯斯沒有與自己的小孩同行，卻攜帶電子擠乳器，這個行為相當可疑。當時安檢人員問伯斯，「你的寶寶呢？在哪裡？在新加坡嗎？」對此伯斯認為人員的口氣差到不可思議。
隨後伯斯被帶到室內訊問，當時安檢人員竟要求她當場哺乳，當時伯斯擠出母乳後隨即被放行。她表示，一離開房間就開始哭，覺得自己被羞辱、非常受傷，並說自己有1個3歲的孩子和7個月大的嬰兒，將對該人員提告。
對此飛航專家認為，檢查有其必要，但要乘客現場哺乳不恰當，並反問若是男乘客攜帶，如何證明自己正在哺乳？
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