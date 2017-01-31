葉門叛軍「自殺船」衝撞沙國軍艦 船尾起火2死3傷
2017-01-31 18:05
驅逐艦船尾起火。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯一艘驅逐艦當地時間30日傳出遭自殺船攻擊，造成船上2死3傷，攻擊的組織為葉門武裝叛軍「青年運動」（Houthi），其他的自殺船隻則被沙國海軍驅逐。
綜合外媒報導，沙國聯軍今天發表聲明證實此事，當時海軍驅逐艦在葉門西部荷台達港（Hodeidah Port）執行任務，不料遭3艘自殺船鎖定，其中1艘突然朝驅逐艦衝撞，造成驅逐艦船尾起火，2名士兵死亡、3人受傷情況穩定。
報導指出，其他2艘自殺船隨後遭驅逐，驅逐艦火勢也立刻被撲滅。目前聯軍空軍、海軍部隊正在追查其他2艘自殺船。
聯軍聲明也指出，青年運動使用荷台達港做為恐怖攻擊的地點，是一個嚴重的發展。此事將嚴重影響國際海運，並破壞港口針對葉門民眾的人道救援行動。
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