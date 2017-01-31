加國清真寺槍擊案兇嫌為大學生 挺川普、法極右翼政黨
2017-01-31 15:51
比索內特為大學生。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克省清真寺發生槍擊案，造成6死19傷，警方逮捕的2人中1名嫌犯為大學生比索內特（Alexandre Bissonnette），他被認為是政治狂熱分子，過去也曾在臉書對美國總統川普、法國極右翼政黨領導人勒龐（Marine Le Pen）按讚。
綜合外媒報導，加國發生恐怖槍擊案，槍手被證實為在拉瓦爾大學（Laval University）學生比索內特，他在校攻讀政治學和人類學，拉爾瓦大學與事發清真寺只距離3公里，目前他面臨6項一級謀殺和5次謀殺未遂。
報導指出，比索內特的臉書上曾貼出死神照片，現已被移除。另外他曾對法國極右派領導人勒龐、川普等人按讚，也追蹤「加拿大左翼新民主黨」和「以色列國防軍」等粉絲專頁，引發外界聯想。
比索內特的同學受訪表示，與他談話能知道他支持川普，但他不像會做出恐怖攻擊的人。另一人則稱，比索內特是狂熱份子，喜歡與人談論政治議題，但沒有太多朋友。
針對此次槍擊案，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）則向穆斯林喊話，「我們與你同在，3600萬人都在心碎；我們珍惜你們。」美國總統川普也致電杜魯道，向加國人民致哀，同時表示願意提供必要的協助。
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