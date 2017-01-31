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男童軍開放跨性別申請 華府傳將廢反歧視政策

2017-01-31  18:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國童軍總會（Boy Scouts of America）於當地時間週一宣布，即日起將接受跨性別男童申請；與此同時，也傳出川普政府有意廢除前總統歐巴馬任內，消除歧視LGBT聯邦雇員的行政命令。

《CNN》報導，美國童軍總會在過去一直以來，都是以出生證明來辨別申請人的性別。鑑於去年發生有8歲的跨性別孩童，因被發現真實性別為女性而被逐出男童軍，該組織表示，即日起將接受跨性別男童申請，並以申請表上登記的性別作為判斷依據。

報導指出，美國童軍總會在性別平權上長期受到壓力，在2013年取消對公開出櫃童軍的禁令，而在2015年則是允許同志擔任訓練員。

與此同時，《華盛頓郵報》報導則指出，美國華府在上周末流傳一份行政命令草案，計劃將廢除歐巴馬任內，消除對LGBT聯邦雇員歧視的行政命令。但據相關人士表示，該草案仍有變數，目前尚未定論，而總統川普最終也未必會簽署這份草案。

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  • 美國童軍總會宣布，即日起將接受跨性別男童申請，並以申請表上登記的性別，作為判斷依據。（法新社）

    美國童軍總會宣布，即日起將接受跨性別男童申請，並以申請表上登記的性別，作為判斷依據。（法新社）

  • 《華郵》報導則指出，美國華府上周末流傳一份行政命令草案，計劃將廢除歐巴馬任內，禁止對LGBT聯邦雇員歧視的行政命令。（彭博）

    《華郵》報導則指出，美國華府上周末流傳一份行政命令草案，計劃將廢除歐巴馬任內，禁止對LGBT聯邦雇員歧視的行政命令。（彭博）

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