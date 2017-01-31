沙國80獵鷹竟有護照 與王子搭機出遊打獵！
2017-01-31 15:10
沙國獵鷹超享受，竟擁有自己的護照，還能與人類一同搭機出遊。（圖擷自Mashable）
〔即時新聞／綜合報導〕獵鷹也有護照！美國論壇reddit一名網友「lensoo」最近貼出照片表示，沙烏地阿拉伯王子砸大錢，買了機票讓80隻獵鷹與人類一起搭飛機，引發熱烈討論，當地的獵鷹甚至有自己的「護照」。
綜合外媒報導，美國網友「lensoo」最近分享機師朋友的照片，80隻獵鷹占據經濟艙的大部分位置，畫面相當壯觀。據稱這些獵鷹是沙烏地阿拉伯王子所飼養，牠們將被帶去打獵。
報導指出，沙烏地阿拉伯王子豪氣買下80張機票，所有獵鷹的雙翼都被綁起，並戴上頭套，防止牠們影響其他乘客。
中東有不少航空公司都提供獵鷹運送服務，包括卡達航空、阿提哈德、阿聯酋等，獵鷹是阿聯酋的一個象徵，牠們甚至擁有護照，可以方便運送並打擊非法走私獵鷹。
據了解，卡達航空經濟艙每班可以容許運送6隻獵鷹，視行程長短收費約為新台幣3500元至1.9萬元之間。
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