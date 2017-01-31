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習近平打貪肅清異己 中國富豪傳香港被捕

中國富豪肖建華傳出因涉及中共高層貪腐遭到逮捕，被關押在北京，消息因家人報警曝光。（翻攝自《博聞社》）

2017-01-31  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國富豪肖建華傳出因涉及中共高層貪腐遭到逮捕，被關押在北京，消息因家人報警曝光；肖建華雖然透過公司聲明表示人在國外養病，不過仍有消息指出，肖建華已返回中國配合調查。

綜合媒體報導，身家高達400億人民幣（約台幣1825億）的肖建華27日除夕當天遭中國當局在香港逮捕，他的妻子28日向香港警方報案尋人。隨後肖建華的「明天控股」公司則以肖的名義發表聲名，表示「本人現在國外養病，目前一切安好！」

《博聞社》今（31日）報導指出，香港警方證實肖建華已返回中國，其家人也要求銷案；知情人士透露，肖建華的事件有如「銅鑼灣書店」翻版，更讓中國執法部門再度招來「跨境執法」的爭議。

《博聞社》引述消息報導，近期還有更多涉案人士會被以這種方式帶回中國「配合調查」；肖建華的逮捕事件，實際上也是習進平肅清異己的行動之一。

45歲的肖建華出身山東，旗下的「明天控股集團」有「中國摩根」之稱，2016年財經雜誌估計肖建華的財產在全球富豪排名為第398名；肖建華長期住在香港，也有加拿大公民的身分。

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