看AV影響現實關係？ 新研究發現竟是...

2017-01-31 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕2007年美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，約70%的民眾否定看AV色情作品是無害的想法。但是這份調查最近受到挑戰，美國專欄作家柯妮可娃（Maria Konnikova）日前在《aeon》網站上發表了一篇文章表示，看AV色情作品並不會完全影響情緒和健康。

根據美國網站《aeon》文章顯示，一般大眾對於看AV的人持有負面看法，像是AV有物化女性、導致觀眾對性有不切實際的幻想、提高男性對女性施暴可能性等。但這些都不是真的，看著色情AV並不完全影響健康和情緒。

柯妮可娃表示，根據丹麥犯罪學教授庫欽斯基（Berl Kutchinsky）的研究，在成人AV產業合法化的丹麥、西德與瑞典後20年的性犯罪率，發現性犯罪率下降了。柯妮可娃說，從數據上可以合理懷疑，AV產業可作為某種性幻想的表達。

2013年美國加州大學和愛達荷州立大學，研究人員為了解色情AV影響情侶之間的關聯，讓44對情侶單獨或一起看A片，之後再詢問關於A片是否會提升性的需求感。經過調查後，大部分的情侶在看完A片後，會提升性的需求感。

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