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杜特蒂掃毒奏效 菲國民眾犯罪受害創新低

一份最新民調顯示，菲律賓去年第4季民眾受犯罪行為所害的比例降至4.9%，創下該份民調開創以來的新低紀錄。（法新社）

2017-01-31  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂於去年6月30日上任後，便以強硬政策進行掃毒，有外媒報導指出，一份最新民調顯示，菲律賓去年第4季民眾受犯罪行為所害的比例降至4.9%（相當於310萬戶家庭受影響），創下該份民調開創以來的新低紀錄。

綜合外媒報導，社會氣象站（SWS）於去年12月3日至6日進行一份民調（訪問1500名成年人，誤差值為正負3%），民調結果顯示，菲國去年第4季民眾受犯罪行為所害的比例為4.9%，較前一季的6.8%（約為420萬戶家庭受影響）下降1.9個百分點，且4.9%的數據是這項調查的歷史新低紀錄。

調查還指出，去年第4季只有4.5%的受訪者曾因財產犯罪受害（如搶劫、闖空門或劫車），低於去年第3季的6.4%，曾受暴力犯罪所害的民眾比例則為0.7%，與第3季相同。菲律賓總統府針對這項調查回應說，杜特蒂政府對犯罪的打擊措施明顯取得成效，政府的掃毒行動正走在正確道路上。

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