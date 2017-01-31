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化腐朽為神奇！ 俄國垃圾海灘遍地玻璃閃耀

「玻璃沙灘」前身為玻璃瓶垃圾場，受到大自然的洗禮，如今已成為自然保護區。（圖擷取自西伯利亞時報）

2017-01-31  15:09

〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯東部城市海參崴的一處海灘，在前蘇聯時期曾被作為一個丟棄玻璃瓶的垃圾場，因受到大自然多年來的洗禮，如今成為一個充滿藝術感的海灘，也成為當地的熱門觀光景點。

《西伯利亞時報》報導，由於受到海浪多年來的侵蝕，海灘上的玻璃早已被拋光潤飾，讓這些佈滿海灘的廢棄玻璃已不具傷害性，色彩斑斕的海灘，在陽光照射下有如寶石般閃爍。

而這壯麗的海灘，現也已被政府更名為「玻璃沙灘」（Glass Beach），並成為自然保護區，以收費方式提供旅客進入參觀。

「玻璃沙灘」前身為玻璃瓶垃圾場，受到大自然的洗禮，如今已成為自然保護區。（圖擷取自西伯利亞時報）

而海灘也成為當地日熱門的觀光景點。（圖擷取自西伯利亞時報）

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