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日調查：25歲前不破處 10年後恐還是「童貞男」

日本童貞男高野日前爆紅。（圖擷取自臉書）

2017-01-31  14:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年未婚率持續上升，「童貞率」也逐漸成長當中，媒體調查，如果男性25歲還是處男，未來10年恐怕還有6成機率會是處男，調查引起熱烈討論。

綜合日媒報導，日本性教育協會於2011年發起「第7回青少年の性行動全国調査報告」，調查7年後後發現，日本男性的性交經驗有下降趨勢，現在是處男的「20至24歲」男性們，未來10年後仍有相當高的機會保持「童貞」。受試者大多為中學生、高中生及大學生。

報告指出，日本2010年時，「20至24歲」受訪者中，有40.5%沒性經驗；2015年「20至24歲」處男提高至47%，「25至29歲」為31.7%，以「0.317除以0.405」會得出0.783，代表5年後有高達78.3%機會仍是處男。

報告以同樣算法指出，「20至24歲」的男性在10年之後仍是處男的機率高達63.2%。報告認為，若男性25歲前不破處，這輩子恐難再破處。

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