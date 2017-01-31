剷除異己？ 川普再炒移民海關局代局長

2017-01-31 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民入境禁令風波延燒，繼開除代理司法部長葉慈（Sally Yates）後，移民暨海關執法局代理局長拉格斯戴爾（Daniel Ragsdale ）也因不明原因遭解職，預計由霍曼（Thomas Homan）接替。

綜合媒體報導，國土安全部長凱利（John Kelly）表示，將由前紐約市警察、具有30年移民執法相關經驗的霍曼，取代拉格斯戴爾的位置，並遵行指示「執行符合國家利益的美國移民法規」。

葉慈、拉格斯戴爾都是歐巴馬政府的前朝官員，拉格斯戴爾原是移民海關局副局長，目前暫代局長一職，據悉，他的頭銜雖被拔除，但仍會留在局裡工作。外界納悶，拉格斯戴爾並未像葉慈一樣，拒絕執行移民禁令，公開打臉川普，因此不解他為何被開除。