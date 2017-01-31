女性劈腿原因大調查 理由超誇張...
2017-01-31 14:04
〔即時新聞／綜合報導〕英國調查女性出軌的原因發現，劈腿的原因百百款，有人因為害怕寂寞、有人說她需要被關注、有人更直說她喜歡做愛，而老公無法滿足她，只好出軌。
根據英國《每日郵報》報導，許多人在分享秘密的手機軟體「Whisper」上討論出軌原因，有人無法和前任切斷關係，「我不能停止與舊愛劈腿，並欺騙我的男友，因為我仍愛他」；有人說是害怕寂寞，「我想我害怕孤獨，所以我不斷出軌」；有人說她沉迷於欺騙男友，因為小王能夠讓她感覺受到關注。
有人已對劈腿成癮，「我對出軌已經上癮，我希望在結婚前結束這一切，但我沒有辦法。我沉浸於這種快樂，且已無法自拔」、「我無法停止欺騙，偷情很刺激，讓我感覺活著」。
英國《鏡報》訪問了1000人，接近一半的女性，並不後悔自己劈腿的決定，但其中30%的人出軌後導致她們離婚或分手，而且有10%的人被朋友排斥。兩性關係專家斯珀爾（Pam Spurr）表示，中年女性會劈腿是因為日常生活把感情磨光了，「如果你結婚15年，每天為瑣事爭吵，然後有人告訴你很棒，它將會是一種誘惑」。
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