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聯合國除夕PO文拜年 中國網友又崩潰洗版啦！

聯合國PO春節賀歲文，搭配的竟全球戰亂地區的影片。（圖取自網路）

2017-01-31  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國微博官方帳號在除夕夜發出兩則PO文，讓網友相當不滿，紛紛痛批聯合國的貼文相當白目，貼文最後被刪除，但不知道是否是聯合國主動刪除的。

聯合國在除夕夜先發文問大家「年夜飯吃完了嗎？你知道嗎？全球現在仍有8億人每天忍受飢餓折磨，並搭配一張瘦骨如柴的難民照片。到了初一凌晨，聯合國再度PO文，其中提到「當新春禮花綻放的時刻，我們帶你去看另一個世界。」PO文搭配全球戰亂地區的影片。

聯合國的兩則PO文讓中國網友相當不滿，認為聯合國何必在過年掃興、說教，大批網友留言「難道另一個世界的炮火，是中國人放爆竹造成的？」、「和年夜飯有啥關係？我們不吃年夜飯他們就不挨餓了？」、「大過年的發這些合適嗎？」、「關我們屁事啊，滾蛋」、「很敗興，沒禮貌」、「故意在中國春節發這種陰陽怪氣得視頻也是司馬昭之心」。

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  • 聯合國PO文。（圖取自網路）

    聯合國PO文。（圖取自網路）

  • 中國網友崩潰洗版。（圖取自網路）

    中國網友崩潰洗版。（圖取自網路）

  • 中國網友崩潰洗版。（圖取自網路）

    中國網友崩潰洗版。（圖取自網路）

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相關關鍵字： 中國 中國網友 崩潰 年夜飯 微博 聯合國 除夕夜
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