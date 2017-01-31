| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

日本漁民粗暴抓海豚 海豚媽媽目睹愛子被搶走

近來日本和歌山縣太地町的漁民捕抓海豚並賣到水族館，其中一對母子海豚因此被迫分離，場面令人難過。（圖截自Dodo Impact臉書）

2017-01-31  13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本不少沿海城鎮有著獵殺海豚的習俗，過去就曾被拍成紀錄片「血色海灣」，有外媒報導指出，近來日本和歌山縣太地町的漁民捕抓海豚並賣到水族館，其中一對母子海豚因此被迫分離，場面令人難過。

一支由保育人士卡特（Liz Carter）上傳到網路的影片可以看到，數名穿著潛水裝的漁民合力抓住一隻小海豚，小海豚極力掙扎試圖逃脫，期間一隻體型較大的海豚在旁邊衝撞漁民，影片中一名女子則指出那隻大海豚其實就是小海豚的母親，但最終小海豚仍被漁民制伏且被放進網內抓走。

這支影片上傳到網路才10天的時間，就已被數百萬人觀看過，卡特對此表示，人類自私的行為迫使海豚母子分離，實在讓人心碎，她更呼籲人們不要再付錢到海洋公園 觀賞海豚表演。

相關影片請見

數名穿著潛水裝的漁民合力抓住一隻小海豚，小海豚極力掙扎試圖逃脫。（圖截自Dodo Impact臉書）

最終小海豚仍被漁民制伏且被放進網內抓走。（圖截自Dodo Impact臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 母子 海豚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：日本漁民粗暴抓海豚 海豚媽媽目睹愛子被搶走


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.