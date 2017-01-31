日本漁民粗暴抓海豚 海豚媽媽目睹愛子被搶走

近來日本和歌山縣太地町的漁民捕抓海豚並賣到水族館，其中一對母子海豚因此被迫分離，場面令人難過。（圖截自Dodo Impact臉書）

2017-01-31 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本不少沿海城鎮有著獵殺海豚的習俗，過去就曾被拍成紀錄片「血色海灣」，有外媒報導指出，近來日本和歌山縣太地町的漁民捕抓海豚並賣到水族館，其中一對母子海豚因此被迫分離，場面令人難過。

一支由保育人士卡特（Liz Carter）上傳到網路的影片可以看到，數名穿著潛水裝的漁民合力抓住一隻小海豚，小海豚極力掙扎試圖逃脫，期間一隻體型較大的海豚在旁邊衝撞漁民，影片中一名女子則指出那隻大海豚其實就是小海豚的母親，但最終小海豚仍被漁民制伏且被放進網內抓走。

這支影片上傳到網路才10天的時間，就已被數百萬人觀看過，卡特對此表示，人類自私的行為迫使海豚母子分離，實在讓人心碎，她更呼籲人們不要再付錢到海洋公園 觀賞海豚表演。

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數名穿著潛水裝的漁民合力抓住一隻小海豚，小海豚極力掙扎試圖逃脫。（圖截自Dodo Impact臉書）