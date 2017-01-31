鏡頭前灑鈔票濟貧 中國主播這麼做被罵翻…

四川省涼山州布拖縣九都鄉達覺村的村民。（圖取自澎湃新聞）

2017-01-31 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕現在直播軟體盛行，在不少主播興起，為了吸引粉絲觀看，主播們無所不用其極，現在爆出中國主播為了吸引粉絲捧場，到偏鄉去做慈善、發錢給貧困人家，但看似感人的善行，竟是假慈善，在拍攝過後，竟將這些錢收回，全是為了賺點閱！

《澎湃新聞》報導，去年10月好幾名網路主播前往四川省涼山州布拖縣九都鄉達覺村，他們發錢和日用品給當地的貧苦村民，要求這些村民要將錢拿在手上，不准放進口袋，否則就不給他們任何東西。

這些網路主播將發錢的片段全數拍下，但是拍攝完後，他們收起笑容，將錢一一收回，只留下毛巾、肥皂等清洗用品給村民們，而且還只有幾戶人家才有，作為「辛苦費」，在走之前他們說還會再來發衣服和鞋子，但是至今卻都不見蹤影。

其中一名網路主播解釋，沒有再去的原因是當天載他們的司機第二天不願再去，自己又記不清楚地點，就沒有再過去。後來消息曝光後，該名主播坦承他到當地作公益的目的就是為了讓粉絲們在直播中送禮物給他。

當地村民當時一聽到有好心人將會來發錢幫助他們的時候，每個人都相當開心，後來發現當這些主播收起笑容，要求這些貧苦村民交回錢時，他們很失落。在事件過後，這些村民不願意面對鏡頭，甚至有村民直言「我們不歡迎騙子」。