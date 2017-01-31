秘訣是放假！ 專家：孩子放假會長得快

最新研究發現，如果小孩想要長高，秘訣是放假，因為放假時壓力減少，有助小孩的身高發展。圖為日本學生。（路透資料照）

2017-01-31 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕南澳洲大學健康科學教授奧爾茨（Timothy Olds）的最新研究發現，如果小孩想要長高，秘訣是放假，因為放假時壓力減少，有助小孩的身高發展。

綜合媒體報導，奧爾茨得研究發現，因為壓力會影響賀爾蒙，而賀爾蒙會影響身體的成長速度，所以在放假時會成長特別快。奧爾茨說，放假飲食會有所改變，壓力也相對變小，可以長得更快。荷爾蒙會在睡覺時釋放，早睡的深層睡眠非常重要，若睡眠時間被剝奪，也會影響成長。

有家長指出，原本放假前能夠看到17歲兒子的頭頂，但為期5週的假期過後，兒子已經能和他水平直視，至少長高5公分。