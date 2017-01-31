爆公安部高官貪腐 中國富商預告揭發更多醜聞

郭文貴。（圖取自網路）

2017-01-31 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國富豪郭文貴在過年前爆料現任公安部常務副部長傅政華貪腐內幕，甚至他預告要在揭發4名中共政要的所作所為！

郭文貴透過《明鏡網》指商場對手、北大方正集團前CEO李友因後台硬，就算捲入多件案子、被控數罪在去年也只被判4年半，甚至宣判後不久即保外就醫。郭文貴爆料，李被公安系統保護，又在大肆指揮侵吞國有資產。

郭文貴指出，李友背後後台是中共政治局常委級人物，扯進來的人有非常多，包括前任和現任政治局委員、常委。

郭文貴透露，公安部常務副部長傅政華打著習近平、王歧山的旗號濫權，是個巨貪，過去曾抓郭的家人做為要脅，要郭給他6000萬美元才願意放人。