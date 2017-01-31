直擊日本地獄KTV！唱的好有裸女 唱不好就…

如果得到高分，歌曲MV將會換成養眼的裸女影片。（擷取自日本網友推特）

2017-01-31 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕繼「獻吻風車」後，日本人無極限的創意又添一樁！小編今天要來帶各位看看東京最新流行的「地獄KTV」，歌喉不好又愛唱歌的男性朋友們恐怕要努力練歌了。



↑高分的獎賞！

過去生產點歌機起家的日本KTV公司「JOYSOUND」，最近推出一個新的唱歌評分系統「Joysound fR」，如果歌唱者得到高分，螢幕畫面會變成裸女影片伴唱作為獎賞；不過，如果唱得不好，原本的MV將會強制換上半裸的壯漢「搔首弄姿」，並擺出「嬌媚」的表情。在這段期內系統還限制不能切歌，對不少男性朋友來說，簡直是最恐怖的懲罰吧！



↑真的是大懲罰啊！！！

光看照片就很驚悚了，我們再來聽聽日本網友親身體驗後的感想吧！「Joysound fR會讓你更有動力唱歌」該名網友說，「不過如果唱得不好，跑出來的（壯漢影片）可能會讓你心臟病發」。



↑這表情...我看了什麼？！

點評：

奉勸各位身在日本東京又正好想唱歌的朋友，應該要先掂掂斤兩，如果像小編一樣五音不全的話，還是去一般的KTV店消費比較好QAQ