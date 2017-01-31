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與3學生做愛成笑柄 色情女教師吐露心聲…

阿爾蒂絲（Brianne Altice）。（圖取自都會報）

2017-01-31  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一名女教師，因為與男學生發生關係，將面臨最高30年有期徒刑。她說自己因逾矩行為而更有自信，卻成了學校學生私底下的笑柄。

《都會報》報導，美國猶他州已婚、育有2子，37歲的高中女老師阿爾蒂絲（Brianne Altice），在2013年的8個月間，與校內3名未成年男學生發生多次性關係，地點包括亞爾蒂絲住處、教室、教堂前的停車場。

報導指出，阿爾蒂絲說自己是因為「自尊問題」，才與未成年學生發生關係。阿爾蒂絲對陪審團說：「被學生們說嘴，讓我對自己更有自信」，她還說：「我很明顯地失去價值觀和原則，並用不正當地手段解決我自己的問題」、「我現在知錯了」

報導指出，阿爾蒂絲的艷事還成了學校學生的笑話：「誰現在與阿爾蒂絲老師一起睡」。原本在高中教英文的她，事件發生後被學校辭退，丈夫也跟她離婚。

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