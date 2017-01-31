民調：逾三分之一中國網友 願為商品優惠透露個資

德國民調顯示，與其他國家相比，中國的網路用戶更願意為獲得折扣等優惠透露個人訊息。（路透資料照）

2017-01-31 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕許多人對於個人隱私相當保護，但是中國人卻為了商品折扣優惠，分享自己的個人訊息。德國消費民調公司捷孚凱（GfK）調查，與其他國家相比，中國的網路用戶更願意為獲得折扣等優惠透露個人資訊。

綜合媒體報導，捷孚凱27日發表多國線上調查問卷結果顯示，中國多達38%受訪的網路用戶願意分享自己的個人訊息，換取利益、獎勵，或個人化服務等優惠，像健康、財政狀況、駕駛記錄、能源使用情況等個人訊息。

牌在中國後面願意分享個資的國家，依序是墨西哥（30%）、俄羅斯（29%）和義大利（28%）。日本則在分享個資的意願最低（8%），其次是德國（12%）和荷蘭（12%）。

相關連結請見：

More people firmly agree with sharing personal data, in return for rewards, than firmly disagree