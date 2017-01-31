翻牆逃票遭虎噬 家屬：園方不能給人翻進去的機會

園方的監視器拍下兩人爬上鐵絲網，準備翻牆進入。（圖片擷取自網路）

2017-01-31 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波雅戈爾動物園前天（29日）發生老虎咬人致死事件，官方調查指出，死者是在沒有買票的情況下，翻牆誤闖老虎散放區才遭攻擊，死者家屬認為動物園管理有疏失，認為園方不能給人有翻牆進去的機會。

綜合中國媒體報導，張姓、李姓男子攜家帶眷一共6人到雅戈爾動物園出遊，張男和李男讓妻小購票入園，他們則企圖翻牆逃票入園，張男誤入虎區，遭老虎撲咬而命喪虎口，死者家屬受訪時表示，若園方不給人有翻進去的機會，那就不會有人翻牆，認為動物園既然有漏洞可鑽，那園方也有一定責任。

該動物園的兇猛動物區戒備森嚴，周圍有兩堵高達3公尺的水泥圍牆，圍牆頂部的鐵護欄向內傾斜70度，另一側則有一條約10公尺寬的護城河；兩名男子翻越兩道高牆，穿過中間的鐵絲網，再爬上牆上傾斜70度的鐵欄，最後還得從約一層樓高的地方跳下去，當張男跳進虎園後立刻吸引一頭老虎攻擊，李男見狀後只能待在牆上，不敢跳下。

老虎緊緊咬住張男後頸，激烈地甩動頭部拋摔男子，園內其他老虎聞聲湊前，男子渾身是血地掙扎，試圖站起，園方用鞭炮趕走其他老虎，不過那隻發起攻擊的老虎不肯離去在男子周圍徘徊，最終遭擊斃，但男子仍不治身亡。

這起事件引起中國網友兩派論戰，有網友認為：「野生動物竟要為他人的愚蠢行為，而付出自己的生命作為償還」、「當人不守規矩踏入野獸區就得遵守叢林生存法則弱肉強食，不是文明法則」；不過也有網友說，因自身有錯，不但不同情受害人，反而站在老虎這邊，這不是規則意識使然，只是優越感使然罷了。