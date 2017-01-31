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正妹自拍這句話成遺言 下一秒飛機墮河身亡

正妹自拍分享飛行心情。（圖取自每日郵報）

2017-01-31  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名兼職模特兒的美麗女子，因飛機墜河意外不幸身亡，墜河前，她才在社交媒體上分享自己的好心情。

《每日郵報》報導，30歲女子Endah Cakrawati與52歲男友Peter Lynch，在澳洲的「澳洲日」時，駕駛小飛機參加航空展，卻因男友駕駛的小飛機失控，在6萬名觀眾面前墜入天鵝河（Swan River）中，兩人不幸身亡。

報導指出，Cakrawati死前才在社交媒體「Instagram」上傳影片，說著「祝我好運」。相關當局週六打撈起飛機殘骸，兩人據悉是因強烈撞擊而身亡。

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  • 男友駕駛的小飛機失控。（圖取自每日郵報）

    男友駕駛的小飛機失控。（圖取自每日郵報）

  • 兩人不幸因飛機墜河身亡。（圖取自每日郵報）

    兩人不幸因飛機墜河身亡。（圖取自每日郵報）

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