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川普移民禁令波及頂大！ 哈佛大學校長說話了…

哈佛校長佛斯特呼籲，聯邦政府、國會與法院，能重新考慮川普簽署的新移民政策。（圖擷取自哈佛大學《緋紅報》）

2017-01-31  09:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日簽署7個穆斯林國家入境禁令，對此，哈佛大學校長佛斯特（Drew G. Faust）表示，校內有近半數學院院長來自優秀的外國移民，呼籲聯邦政府、國會與法院，能重新考慮這項行政命令。

綜合媒體報導，川普27日簽署的移民政策中，禁止敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的所有人民入境美國至少3個月，引發軒然大波。

佛斯特憂心表示，哈佛大學近半數學院院長是外來移民，包括印度、中國、伊朗等地，多虧這些人才貢獻自己的才華、精力、知識，哈佛受惠甚多，他們也是美國不可或缺的重要人物，盼聯邦政府、國會與法院能重新考慮入境禁令的可行性。

據悉，目前校內已有2人因川普禁令無法回到美國。哈佛國際辦公室已於簽署次日，向學生、教職員發布電郵，呼籲「外國人不要出國」。佛斯特也在電郵中重申，哈佛保護無證移民的立場，法學院的移民難民部門，已聘雇全職律師，專職處理無證移民相關事務，另架設提供移民法律協助的網站。

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