美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥
2017-01-31 05:12
〔中央社〕美國白宮今天嚴斥聯署信件以抗議川普總統移民命令的外交官，並表示，這些外交官應考慮自己的職務。
這些另有主見的外交官已聯署這封備忘信，並透過國務院的「意見具申管道」提出，抗議川普暫停接納難民並對7個回教國家人民暫停核發簽證的決定。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，這分文件「太過小題大作而且誇張」；並說，「我認為，他們應該奉行命令，否則就該另謀高就」。
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