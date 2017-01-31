| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥

2017-01-31  05:12

〔中央社〕美國白宮今天嚴斥聯署信件以抗議川普總統移民命令的外交官，並表示，這些外交官應考慮自己的職務。

這些另有主見的外交官已聯署這封備忘信，並透過國務院的「意見具申管道」提出，抗議川普暫停接納難民並對7個回教國家人民暫停核發簽證的決定。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，這分文件「太過小題大作而且誇張」；並說，「我認為，他們應該奉行命令，否則就該另謀高就」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：美外交官抗議川普入境禁令 白宮嚴斥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.