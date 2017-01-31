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加警：魁北克槍擊2被捕者僅1人為嫌犯

2017-01-31  04:12

〔中央社〕加拿大魁北克警方今天表示，在當地1座清真寺發生槍擊案後被捕的2名年輕男子，只有1人是嫌犯，另1人「我們如今認定是目擊者」。

警方和目擊者最初稱，昨天傍晚有2名蒙面男子在清真寺內開槍，射殺了6人，射傷8人。

目前並不清楚，警方是否還認為有2名凶嫌涉案。

魁北克警官透考特（Denis Turcotte）說，2名被捕者之一是在清真寺附近落網，另1人則是向警方投案並承認開槍殺人。

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