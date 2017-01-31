| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

對美關係重要 英外相為邀川普到訪辯護

2017-01-31  03:36

〔中央社〕英國外相強生（Boris Johnson）今天為邀請美國總統川普前來倫敦進行國是訪問的決定辯護。此時川普的移民政策招致了批評，英國已有100多萬人連署請願書，要求取消對川普的邀訪。

強生在國會說：「讓我們最密切和最重要盟邦的新任總統獲得國是訪問的榮耀，完全正確，政府也支持這麼做。」

不過強生表示，川普下令暫停7個以回教人口為主國家的人民入境美國，是個具有高度爭議性的政策。

他並說，英國與美國的結盟關係「至為重要」，尤其在國防、情報和安全方面。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：對美關係重要 英外相為邀川普到訪辯護


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.