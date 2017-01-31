對美關係重要 英外相為邀川普到訪辯護
2017-01-31 03:36
〔中央社〕英國外相強生（Boris Johnson）今天為邀請美國總統川普前來倫敦進行國是訪問的決定辯護。此時川普的移民政策招致了批評，英國已有100多萬人連署請願書，要求取消對川普的邀訪。
強生在國會說：「讓我們最密切和最重要盟邦的新任總統獲得國是訪問的榮耀，完全正確，政府也支持這麼做。」
不過強生表示，川普下令暫停7個以回教人口為主國家的人民入境美國，是個具有高度爭議性的政策。
他並說，英國與美國的結盟關係「至為重要」，尤其在國防、情報和安全方面。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 內閣將改組 勞動部、國發會換人
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 阿兜仔當法師 台語唸咒祭解
- 拚台灣30年首冠 小潘今美巡賽爭霸
- 麥寮娘家宴 萬人大啖農特產
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fewer Chinese for Presidential Office
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 澳網逆轉擒蠻牛 費德爾吻淚第18冠
- 林宥嘉過年沒願望 楊乃文破梗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Air and sea search for worker missing from Pengjia Islet
- 中洲寮保安宮 尪揹某回娘家
- 《太陽的後裔模擬考》成績揭曉 高手出列
- 仁德區大甲里請女婿 旅美鄉親鬥鬧熱
- 金雞報恩？ 火場救出雞 消防員除夕抽中大獎
- 詐團返鄉過年 台灣治安毒瘤
- 北港朝天宮抽公籤 人口、六畜不錯 生意籤略差
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 台灣女網賽》詹謹瑋旗開得勝 台美配雙打晉8
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 少年無照騎機車還雙載 撞傷路人6人送醫
- 矮腳虎發飆 綠衫軍驚險獵鹿
- 柯姚在一旁 挺誰選北市 蔡：呵呵
- 年喝近38億公升 越啤酒市場冠東協
- 大樂透頭獎3注中
- 台灣女網公開賽》首輪台灣內戰 大小詹盼開胡
- 吳克群地畫孤獨 提醒關心身邊人
- 救護車車禍翻覆 救人反被救
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ban will not affect visa waiver program for Taiwan
- 2017漫威英雄大回歸/休傑克曼再披狼爪
- 台灣女網群芳爭豔 春節應景包水餃（影音+多圖）
- 魚與長年菜 林全談年改 期待年年有餘
- 年節防詐 別幫騙子加菜
- 民眾拒檢駕車欲逃 新北保大即時攔阻
- 《廣島之戀》影后藏癌4年 享壽89歲
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 炎亞綸敢言 犀利針砭時事
- 【作家的過年關鍵字】4之4：守歲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：對美關係重要 英外相為邀川普到訪辯護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分