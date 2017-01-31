美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成

2017-01-31 00:46

〔中央社〕外界指稱，美國總統川普不讓7個穆斯林國家民眾入境的禁令引發美國各主要機場的抗議混亂，不過川普今天再次駁拒這項指控，反怪罪示威群眾以及達美航空（Delta Airlines）的電腦系統當機，造成各主要機場的亂象。

川普27日簽署行政命令，中止7個穆斯林國家民眾入境美國，以及暫停所有難民前來美國，此舉引爆國內乃至全球公憤，也引來數以千計的美國民眾群集全美各大機場示威抗議。

川普透過推文說：「各機場發生的大問題，是達美航空電腦當機、群眾示威，以及舒默參議員眼淚所造成。」舒默是參議院（少數黨）民主黨領袖，他感性籲請川普收回禁止入境成命，並矢言反抗到底。

川普淡化抵達美國國門32萬5000人中有109人遭到拘留的情形，並說，他的國土安全部部長凱利（John Kelly）聲稱，禁止入境令執行成效很成功，沒有碰上什麼問題。

推文末尾，川普又加上他一貫的口號：「讓美國再次偉大」。