美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成
2017-01-31 00:46
〔中央社〕外界指稱，美國總統川普不讓7個穆斯林國家民眾入境的禁令引發美國各主要機場的抗議混亂，不過川普今天再次駁拒這項指控，反怪罪示威群眾以及達美航空（Delta Airlines）的電腦系統當機，造成各主要機場的亂象。
川普27日簽署行政命令，中止7個穆斯林國家民眾入境美國，以及暫停所有難民前來美國，此舉引爆國內乃至全球公憤，也引來數以千計的美國民眾群集全美各大機場示威抗議。
川普透過推文說：「各機場發生的大問題，是達美航空電腦當機、群眾示威，以及舒默參議員眼淚所造成。」舒默是參議院（少數黨）民主黨領袖，他感性籲請川普收回禁止入境成命，並矢言反抗到底。
川普淡化抵達美國國門32萬5000人中有109人遭到拘留的情形，並說，他的國土安全部部長凱利（John Kelly）聲稱，禁止入境令執行成效很成功，沒有碰上什麼問題。
推文末尾，川普又加上他一貫的口號：「讓美國再次偉大」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 內閣將改組 勞動部、國發會換人
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
- 台灣女網公開賽》首輪台灣內戰 大小詹盼開胡
- 接到詐騙電話 1聽2掛3查證
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 大樂透、威力彩摃龜 春節大紅包77組110注中獎
- 紅腹錦雞 竹市動物園賀年明星
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 獅主場整修 熱身賽移師台體大
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 澳網逆轉擒蠻牛 費德爾吻淚第18冠
- 【作家的過年關鍵字】4之1：返鄉
- 北港朝天宮抽公籤 人口、六畜不錯 生意籤略差
- 民眾拒檢駕車欲逃 新北保大即時攔阻
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
- 川普震撼 歐股收跌
- 白石麻衣寫真首刷10萬本 川村真洋偷愛陪酒男
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 《太陽的後裔模擬考》解答
- 柯姚在一旁 挺誰選北市 蔡：呵呵
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
- 2017漫威英雄大回歸
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 小英北台發紅包 民眾最想喊加油
- 小金門擲筊大賽 幸運兒「加賽」開回50萬轎車
- 救護車車禍翻覆 救人反被救
- 麥寮娘家宴 萬人大啖農特產
- 2017漫威英雄大回歸/休傑克曼再披狼爪
- 參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
- 信眾掛紙鈔 九如王爺奶奶風光「轉後頭」
- 另類相忍為國…放棄大聯盟的男人
- 今變天 北部氣溫驟降10度
- 《廣島之戀》影后藏癌4年 享壽89歲
- 福斯汽車在美召回數十萬輛奧迪車款
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 薪傳獎燈籠大師吳敦厚 今天過世
- 中洲寮保安宮 尪揹某回娘家
- 矮腳虎發飆 綠衫軍驚險獵鹿
- 【作家的過年關鍵字】4之4：守歲
- 小薰吉祥8道菜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分