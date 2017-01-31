| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成

2017-01-31  00:46

〔中央社〕外界指稱，美國總統川普不讓7個穆斯林國家民眾入境的禁令引發美國各主要機場的抗議混亂，不過川普今天再次駁拒這項指控，反怪罪示威群眾以及達美航空（Delta Airlines）的電腦系統當機，造成各主要機場的亂象。

川普27日簽署行政命令，中止7個穆斯林國家民眾入境美國，以及暫停所有難民前來美國，此舉引爆國內乃至全球公憤，也引來數以千計的美國民眾群集全美各大機場示威抗議。

川普透過推文說：「各機場發生的大問題，是達美航空電腦當機、群眾示威，以及舒默參議員眼淚所造成。」舒默是參議院（少數黨）民主黨領袖，他感性籲請川普收回禁止入境成命，並矢言反抗到底。

川普淡化抵達美國國門32萬5000人中有109人遭到拘留的情形，並說，他的國土安全部部長凱利（John Kelly）聲稱，禁止入境令執行成效很成功，沒有碰上什麼問題。

推文末尾，川普又加上他一貫的口號：「讓美國再次偉大」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.