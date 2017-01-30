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英女一次懷2對雙胞胎 機率僅7千萬分之1！

英國克羅澤太太（中）一次懷了四胞胎，且分別有2對雙胞胎，讓他們全家又驚又喜，一旁的大女兒達爾西也相當興奮。（圖擷自每日郵報）

2017-01-30  20:30

〔即時新聞／綜合報導〕7千萬分之1的機率！英國一名婦人卡拉（Carla Crozier）最近一次懷了四胞胎，分別為2對雙胞胎，讓曾經兩度流產的她超開心。

《每日郵報》報導，英國埃塞克斯郡（Essex）的克羅澤（Crozier）夫婦為了人工受孕成功，幾乎花光所有積蓄，2013年成功先生下長女達爾西（Darcie），隨後卡拉卻遭遇兩度流產。

他們為了要拼第2胎，去年又貸款了8,000英鎊（約31.2萬元台幣），並搭配健康飲食、運動，最後終於成功受孕，且一次就多了4個孩子。

報導指出，人工受孕過程中，2顆受精卵都成功在母體著床，且各自分列為雙胞胎，據了解這種狀況的發生機率僅7千萬分之1，讓克羅澤夫婦又驚又喜。

卡拉開心的說，至今仍目瞪口呆，沒想到一次多了4個小孩。他們的醫師則說，四胞胎存活率低，建議放棄其中2個，選擇讓其他2名寶寶健康，但夫婦堅持要把小孩全生下來，每2週定期到醫院回診。

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標題：英女一次懷2對雙胞胎 機率僅7千萬分之1！


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