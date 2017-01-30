英女一次懷2對雙胞胎 機率僅7千萬分之1！
2017-01-30 20:30
英國克羅澤太太（中）一次懷了四胞胎，且分別有2對雙胞胎，讓他們全家又驚又喜，一旁的大女兒達爾西也相當興奮。（圖擷自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕7千萬分之1的機率！英國一名婦人卡拉（Carla Crozier）最近一次懷了四胞胎，分別為2對雙胞胎，讓曾經兩度流產的她超開心。
《每日郵報》報導，英國埃塞克斯郡（Essex）的克羅澤（Crozier）夫婦為了人工受孕成功，幾乎花光所有積蓄，2013年成功先生下長女達爾西（Darcie），隨後卡拉卻遭遇兩度流產。
他們為了要拼第2胎，去年又貸款了8,000英鎊（約31.2萬元台幣），並搭配健康飲食、運動，最後終於成功受孕，且一次就多了4個孩子。
報導指出，人工受孕過程中，2顆受精卵都成功在母體著床，且各自分列為雙胞胎，據了解這種狀況的發生機率僅7千萬分之1，讓克羅澤夫婦又驚又喜。
卡拉開心的說，至今仍目瞪口呆，沒想到一次多了4個小孩。他們的醫師則說，四胞胎存活率低，建議放棄其中2個，選擇讓其他2名寶寶健康，但夫婦堅持要把小孩全生下來，每2週定期到醫院回診。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 春節上班被潑麵 超商店員流淚：不會提告
- 子瑜抱愛犬開同學會 這樣點餐超霸氣...
- 兩車狹路相逢互不相讓 僵持巷道對峙互罵
- 出門要帶傘！北北基宜下午發布大雨特報
- 國道北上今、明兩天實施高乘載 乘滿3人再上路
- 日月潭車位幾停滿 人潮估破3萬
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 謝金晶《大釣哥》看X次 改行跑影城做市調
- 新年討雞利 立委春聯露一手
- 別再砸錢啦！他買2000元刮刮樂2本 結果虧爆了...
- H奶女星酸台灣環境差 雞排妹嗆：不要東扯西扯
- 獅主場整修 熱身賽移師台體大
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 小英總統朝天宮發福袋 人龍綿延1公里
- 《西遊2》每小時吸金3千萬 星爺賀歲檔一枝獨秀
- 《雞年走春》屏東四林平地森林 遠離塵囂
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 警告跨國公司避稅 德點名星巴克
- 阿兜仔當法師 台語唸咒祭解
- 低調旋風返台過年 子瑜初三返韓準備開工
- 《雞年走春》八卦山天空步道 白色巨龍凌空微步
- 台灣女網公開賽》首輪台灣內戰 大小詹盼開胡
- 長官向父施壓 台鐵車長千字文訴「依法休假」壓力
- NBA》柯瑞本季首缺陣化身鍵盤手 勇士險勝拓荒者
- 【作家的過年關鍵字】4之3：壓歲錢
- 春節觀光熱潮 台南T-Bike借不到
- MLB》又有球員出車禍 海賊王發文為前隊友集氣
- 劉嘉玲梁朝偉過年秀恩愛 相伴富士山滑雪去
- 台北燈節「小奇雞」大受歡迎 鄉民：屌打福祿猴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunset and photograpers create Kaohsiung gridlock
- 自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗
- 來到台北這地方 讓老外「瘋了」直呼「上天堂」！
- 開賓士回家突冒濃煙 下車後竟起火全燒毀
- 川普簽穆斯林禁令 林書豪批：要失控了！
- 紅腹錦雞 竹市動物園賀年明星
- 今全台變天轉濕冷 吳德榮：明起3天注意保暖
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 行程滿檔 阿妹驚喜回鄉當籃球比賽裁判
- 屏東綵燈節光雕秀啟動 屏東市「好光彩」
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英女一次懷2對雙胞胎 機率僅7千萬分之1！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分