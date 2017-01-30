「沒資格讓女王接待」 百萬人連署阻止川普訪英
2017-01-30 20:12
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自參政以來爭議不斷，最近又因簽署移民禁令惹上不少罵名。有英國民眾發起連署，呼籲政府不要邀請川普以官方名義到訪英國，目前已超過百萬人響應。
英國律師蓋斯以「阻止唐納川普參訪英國」為題發起請願連署，內容中寫到，「川普能夠以美國政府首長的身分入境英國，但他不應該被官方邀請，這勢必讓英國女王尷尬。」
當中還寫到，「川普輕蔑女性以及口不擇言的不良紀錄，不應該受到女王和威爾斯親王的接待，因此在川普在職期間，他不應該被邀請至英國進行國家層級的訪問。」
這項連署在去年11月底發起之初僅有372人響應，但在川普簽署移民禁令前後，連署數字開始飆升。蓋斯向《CNN》表示，「也許川普的移民禁令惹怒了許多人，他們想讓川普體會被其他國家限制是什麼感覺。」
雖然沒有硬性規定，但只要請願連署達10萬人以上，英國國會即可針對該項提案進行辯論。
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