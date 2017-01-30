反川普禁令 Google捐1.26億助民眾打官司

谷歌捐出1.26億元，幫助難民打官司。圖為谷歌執行長皮查伊。（美聯社）

2017-01-30 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普27日發佈簽證禁令，許多科技公司員工受到影響，谷歌（Google）30日宣布，將捐出400萬元（約新台幣1.26億元），提供給受影響者打官司爭取權益。

綜合外電報導，谷歌宣布提撥200萬美元基金，加上員工捐款的200萬美元，共400萬元。這筆款項將提撥給美國公民自由聯盟（ACLU）、移民資源中心、國際救援委員會和其他慈善團體。

報導指出，這是谷歌創辦以來最大款項的救助基金，不只有400萬美元，谷歌高層也獨立捐款給ACLU。除了谷歌，美國叫車軟體開發商Lyft與同業優步（Uber）也都捐款給ACLU。

谷歌聯合創辦人布林（Sergey Brin）27日晚間曾以個人名義參加抗議活動；執行長皮查伊（Sundar Pichai）也嚴厲批評此禁令。

此外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等人都齊聲抗議。