那霸機場因F15戰機故障封閉2小時 取消34航班
2017-01-30 19:41
日本航空自衛隊一架F-15戰機今下午從那霸機場起飛時，前輪因不明原因脫落，事後那霸機場跑道被迫緊急關閉近兩小時，有34架班機因此取消，影響約3800名旅客。（圖擷取自沖繩時報）
〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-15戰機在當地時間今日下午1點20分從沖繩縣那霸機場起飛時，前輪因不明原因脫落，事後那霸機場跑道被迫緊急關閉，直到3點10分才將狀況排除，但有34架班機因此取消，影響約3800名旅客。
綜合日媒報導，這架F-15戰機隸屬於那霸基地，當地時間今日下午1點20分準備從那霸機場起飛並進行4機編隊練習，沒想到前輪卻發生脫落意外。事後那霸機場的跑道被封鎖，只有直升機可以起降。航空自衛隊在取出戰機部分燃料、換上前輪零件後將戰機移走，那霸機場跑道時至3點10分才重新開啟。
此次意外造成那霸機場大亂，原本要降落在那霸機場的班機都因此受影響，部分航班被迫降落在九州的鹿兒島機場，甚至有一架日本航空班機降落在駐日美軍所在的嘉手納基地。那霸機場跑道因此封閉近兩小時，有34架班機因此取消，包括全日空18架、琉球空中通勤5架、日本越洋航空4架、捷星航空3架、亞洲天網航空2架、日本航空2架，影響約3800名旅客。
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