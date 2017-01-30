中亞塔吉克接連雪崩意外 至少7人死亡

中亞國家塔吉克在29、30日週末期間傳出多起雪崩意外，當局指出雪崩至少造成7人死亡。（圖截自維基百科）

2017-01-30 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家塔吉克傳出雪崩死亡意外，有外媒報導指出，塔吉克在29、30日週末期間接連傳出多起雪崩意外，當局指出雪崩至少造成7人死亡，且死亡人數恐繼續攀升。

綜合外媒報導，塔吉克緊急救難委員會表示，連接塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）和第二大城胡疆（Khujand）的公路上，有5人因為雪崩喪命，塔吉克東部的帕米爾地（Pamir）也傳出有2人因雪崩死亡。當局已展開救援行動，但死亡人數恐繼續攀升。

塔吉克緊急救難委員會還說到，當局在發生雪崩後已經疏散大約800人和200輛汽車，並呼籲該國居民與到塔吉克的遊客不要前往雪崩地區。