| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
那霸機場因F15戰機故障封閉2小時 取消34航班
 首頁 > 國際

嚴防脫北者再出現 北韓於邊境設置偵測器

有熟悉北韓內情的消息人士透露，為了防止脫北者持續出現，金正恩下令北韓國家安全保衛省在中韓邊境設置地面監視偵測器。（法新社）

2017-01-30  19:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期不斷出現「脫北者」，前北韓駐英大使太永浩先前叛逃之後抵達南韓，接受多家媒體訪問時頻頻揭露北韓國內真實情況。而有熟悉北韓內情的消息人士透露，北韓國家安全保衛省為了防止脫北者持續出現，已在中韓邊境設置地面監視偵測器。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩下令國家安全保衛省在中韓邊境安裝偵測器，包括兩江道惠山市以及咸鏡北道茂山郡、會寧市，對脫北者十分不利。

消息人士指出，最近金正恩指示相關部門要盡早解決脫北者問題，而國家安全保衛省情報人員有時會偽裝成中間人，藉此揪出脫北者。受此影響，惠山市有數十名中間人以及嘗試脫北的北韓居民被逮捕並處決。

針對此現象，高麗大學統一外交學院教授南成旭指出，前北韓駐英大使太永浩叛逃前往南韓後，金正恩將脫北者視為影響領導力的最大障礙，所以才不斷加大對北韓居民的監管力度。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 脫北 脫北者 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：嚴防脫北者再出現 北韓於邊境設置偵測器


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.