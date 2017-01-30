嚴防脫北者再出現 北韓於邊境設置偵測器

有熟悉北韓內情的消息人士透露，為了防止脫北者持續出現，金正恩下令北韓國家安全保衛省在中韓邊境設置地面監視偵測器。（法新社）

2017-01-30 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期不斷出現「脫北者」，前北韓駐英大使太永浩先前叛逃之後抵達南韓，接受多家媒體訪問時頻頻揭露北韓國內真實情況。而有熟悉北韓內情的消息人士透露，北韓國家安全保衛省為了防止脫北者持續出現，已在中韓邊境設置地面監視偵測器。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩下令國家安全保衛省在中韓邊境安裝偵測器，包括兩江道惠山市以及咸鏡北道茂山郡、會寧市，對脫北者十分不利。

消息人士指出，最近金正恩指示相關部門要盡早解決脫北者問題，而國家安全保衛省情報人員有時會偽裝成中間人，藉此揪出脫北者。受此影響，惠山市有數十名中間人以及嘗試脫北的北韓居民被逮捕並處決。

針對此現象，高麗大學統一外交學院教授南成旭指出，前北韓駐英大使太永浩叛逃前往南韓後，金正恩將脫北者視為影響領導力的最大障礙，所以才不斷加大對北韓居民的監管力度。