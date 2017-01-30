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以色列飛天車試飛成功 2020年有望量產

飛天車預計將用於軍事用途。（美聯社）

2017-01-30  17:51

〔即時新聞／綜合報導〕飛天車將量產！以色列科技公司「城市航空」（Urban Aeronautics）日前宣布，研發15年的飛天車「鸕鶿號」已經能夠飛上天，未來可望量產，計畫在2020向軍隊出售該型車輛，每台車要價1400萬美元（約新台幣4.4億元）。

飛天車重量約1.5噸，可載重約500公斤，最快時速可以達到每小時185公里，目前大約僅能飛1小時，經歷15年的研發，日前終於在以色列北部米吉多（Megiddo）成功載客試飛。

「城市航空」創辦人Rafi Yoeli表示，此次試飛實現商業化的可能，是公司最激動人心的時刻，顯示技術已被充分證明。

此飛天車可以垂直起飛降落，目前規劃用於軍事用途，「城市航空」預計2020年將向以色列軍隊出售該型車輛，不過每部車要價高達1400萬美元。

據了解，2015年斯洛伐克汽車公司AeroMobil就已讓飛天車試飛成功，美國Terrafugia公司也曾研發出可原地起飛的飛天車，「城市航空」的飛天車則是有望量產，未來將用於軍事用途，載運士兵往返戰區。

相關影片請見：

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  • 飛天車預計2020年將向以色列軍隊出售。（美聯社）

    飛天車預計2020年將向以色列軍隊出售。（美聯社）

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標題：以色列飛天車試飛成功 2020年有望量產


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