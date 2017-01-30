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加拿大清真寺槍擊案 官方定調恐怖攻擊

加拿大清真寺發生槍擊案，警方朝恐攻方向偵辦。（美聯社）

2017-01-30  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克市一座清真寺，在今日發生死亡槍擊案，一共造成6人死亡。警方將此案朝恐怖攻擊方向偵辦，總理杜魯道（Justin Trudeau）更稱這是一起「針對穆斯林的恐攻」。

魁北克省警方表示，這起發生在伊斯蘭文化中心的槍擊案已造成6死8傷。目擊者則指出，現場至少有2名身穿黑衣的槍手，對寺內的禮拜者進行無差別掃射。魁北克省長庫拉爾（Philippe Couillard）在推特上表示，這次的槍擊案屬於恐怖攻擊，他也將要求國民議會降省旗表達哀悼之意。

杜魯道則稱這是一次「針對穆斯林的恐怖攻擊」。他在聲明中寫到：「加拿大的穆斯林是國家文化中極為重要的一部份，這毫無意義的行為在我們的社區、城市、國家皆無立足之地。」、「加拿大的執法機構將保護國人的權利，我們也將盡一切努力逮捕犯下這起罪行的歹徒。」

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相關關鍵字： 加拿大 恐怖攻擊 杜魯道 清真寺 穆斯林 魁北克
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標題：加拿大清真寺槍擊案 官方定調恐怖攻擊


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