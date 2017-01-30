iPhone回美國製造？ 分析師：難度很高
2017-01-30 17:05
蘋果針對製造業重返美國保持低調。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普積極推動製造業重回美國，相較於其他企業承諾回美國投資，蘋果則是保持低調，針對蘋果iPhone是否可能停止中國製造，市場分析認為恐怕難以實現。
《法新社》報導，蘋果主要代工廠鴻海本月證實，考慮與日本軟體銀行（SoftBank）在美國投資70億美元，來製造面板，鴻海目前沒有透露細節，且蘋果也拒絕評論此事。報導指出，相較於其他企業表態願意回美國，蘋果始終保持低調。
針對蘋果是否可能美國製造，環球股票研究公司（Global Equities Research）分析師周德瑞（Trip Chowdhry）表示，把蘋果帶回客戶眾多的美國，比較像是人情世故的動作，而非政治動作。
IHS公司分析師潘西卡（Dan Panzica）認為，蘋果從來沒有將就業機會移到海外過，他們是在當地創造就業機會。端點技術公司（Endpoint Technologies）分析師凱伊（Roger Kay）則直言，在沒有更多機器人、更少勞動力情況下，美國製造業非常難複製中國模式。
高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）也強調，「如果你需要從中國運來所有的零件，就為了在這裡製造手機，實在很沒意義。」
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