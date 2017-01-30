德國青少年小屋開派對 隔天6人全數死亡

德國巴伐利亞邦6名青少年於28日晚上在一間花園小屋開派對，但隔天卻被發現全數死亡，當地警方暗示，他們很可能因一氧化碳中毒而死。（圖截自YouTube/BERLIN NEWS）

2017-01-30 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕德國近日發生一起6死命案，有外媒報導指出，德國巴伐利亞邦（Bavaria）6名18、19歲青少年於28日晚上在一間花園小屋開派對，但隔天卻被發現全數死亡，當地警方暗示，他們很可能是因一氧化碳中毒而死。

綜合外媒報導，這6名青少年於28日晚間在阿爾恩斯泰因鎮（Arnstein）一間花園小屋開派對，但到了隔天，小屋的主人發現自己的小孩還沒回家，趕到現場後才發現6人全都失去意識，其中也包含自己的兒子和女兒。救難人員趕到現場後，確認5男1女全數死亡，警方則表示，目前仍不清楚6人的死因為何。

但由於事故的花園小屋內有燒木材的暖爐，當地警方懷疑6名青少年可能使用暖爐取暖，造成一氧化碳中毒喪命，但詳細死因仍要等待驗屍報告出來。